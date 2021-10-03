Çocuğa ceza sistemi uygulanmalı mı?

Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi, çocuğa ceza konusunda önemli bilgiler verdi. Ceza çocuk eğitiminde tartışmalara neden olan konulardan biridir.

Kimi eğitimciler ya da psikologlar cezanın davranış eğitiminde etkili olduğunu savunurken kimi uzmanlar da cezanın çocuğun ruhsal gelişimine zarar verdiğini savunur. Hal böyleyken ebeveynler de çocuklarının eğitiminde cezaya başvurup başvurmayacakları konusunda kararsız kalabilirler.

Çocuğunuza ceza vermeden önce istemediğiniz o davranışı çocuğunuzun neden yaptığını anlamanız gerekir.

Yani çocuğunuz sizden korktuğu için mi yalan söylüyor, depresyonda olduğu için mi acaba ders çalışmıyor, yoksa dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu için mi ders başarısı düşük ya da kaygısı arttığı için mi tırnak yemeye başlamış bunu fark edebilmeniz gerekir.

Çocukların olumsuz olarak gördüğümüz davranışları, psikolojik nedenlere bağlıdır. Cezalandırmak istediğiniz davranış aslında çocuğun psikolojik ihtiyacının yeterince karşılanmadığının bir sinyalidir.

Ceza vermek yerine öncelikle çocuğum bu davranışı acaba neden yapıyor diye kendimize sormalıyız.

Eğer sebebini tahmin edebiliyorsak bunu ceza ile değil ihtiyacı olan sevgi, ilgi ya da disiplin ile çözebilmeniz gerekir.