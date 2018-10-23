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Çocuğa çarpmamak için direksiyonunu kıran taksici takla attı

İstanbul Pendik'te arabaların arasından yola atlayan bir çocuğa çarpmamak için direksonunu kıran taksici takla attı. Olay sonrası konuşan taksici,"Araç devrildi ama sonuçta bir can kurtardık orada" dedi.

23 Ekim 2018 Salı 14:06

İstanbul Pendik'te bir taksi şoförü faciayı son anda önledi.

Pendik'te Ahmet Kaan yönetimindeki taksi Mevlana Caddesi üzerinde ilerlerken bir anda araçların arasından bir çocuk caddeye fırladı. Taksi şoförü çocuğa çarpmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi takla attı. Çocuk kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük çapta hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Araç devrildi ama bir can kurtardık''

Taksi şoförü Kaan, "Durağa giderken araçların arasından çocuk çıkınca mecburen aracı kırdım. Araç devrildi ama sonuçta bir can kurtardık orada" dedi. "O an aracı düşünmedim" diyen Kaan, "Tabi maddi hasarımız da oldu. Onu da yaptırdık çok şükür.15 bin lira hasarımız oldu. Arabamızı da yaptırdık çıkarttık. Sonuçta bir can kurtardık önemli olan o zaten" diye konuştu. Taksi şoförünün ağabeyi Mehmet Kaan ise, "Kardeşim aradığında hemen olay yerine geldik. Kamera görüntülerini izlediğimde kardeşimle gurur duydum. Her iki tarafa da çok çok geçmiş olsun" dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:06
  1. İstanbul
  2. Mevlana
  3. Pendik

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