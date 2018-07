Cocu'dan transfer mesajı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, FBTV'de açıklamalarda bulundu.



"Son derece pozitifi bir bakış açısındayım. Antrenmanlara başladığımız için mutluyum. Çünkü bizim için en önemlisi oyuncuları daha iyi tanımak. Şu anda bu yoldayız."



"FENERBAHÇE İLE İLGİLİ AKLIMDA KALAN İLK ŞEY..."



"Oyunculuk dönemlerimdeki videolara bakmak harika. Antrenörken de bakmak güzel duygular oluşturuyor. Futbola karşı büyük tutkum var. Şu an yaptığım işi çok seviyorum. Fakat, futbolcu olmak bambaşka. En iyi iş diye nitelendiriyorum. Geçmişe gitmek benim için de harika duygular oluşturuyor. Fenerbahçe ile ilgili aklımda kalan şeyler, etkileyici atmosferlerdir. Dolu statlarda oynamak ister futbolcular, eski kulüplerimden Fenerbahçe ile ilgili aklımda kalan bu. Umarım taraftarlarımız bu sezon stadyumu doldururlar. Oyuncularımıza her dakika destek verirler. Oyuncuyken tecrübe ettiğim bu atmosferi teknik direktör olarak da yaşarım umarım."



"BU FORMAYI GİYİYOR OLMAKTAN ÖTÜRÜ GURUR DUYMALIYIZ"



"Öncelikle taraftarlarımızın yeni sezon için bu kadar büyük bir coşku duyduğu haberini almak mutluluk verici. Futbolda pozitif bir ortam oluşturduğunuzda ve düşündüğünüzde hedeflerinize ulaşmak için büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Hedeflerimize ulaşmak için bunun temal bir nokta olduğuna inanıyoruz. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Her maçta sahaya çıkarken, bu formayı giyiyor olmaktan gurur duyuyor olmalıyız, her maçın her saniyesinde. Tüm ekip olarak bir aile atmosferi oluşturmalıyız. Olumlu davranışlar içerisinde olmalı, pozitif düşünmeliyiz. Gerçekten yürekten inanırsak başarılı oluruz. Çok çalışmalıyız. İstekli olmalıyız. Takımı fiziksel ve taktiksel olarak takımı en iyi şekilde hazırlayacağız. Herhangi bir şey için söz veremem. Kulübü en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız."



"GUUS HIDDINK VE DIRK KUYT İLE KONUŞTUM"



"Burada çalışmış bazı insanlarla konuştum. Guus Hiddink ile özel bir ilişkimiz var. Kariyerimde de önemli yer teşkil ediyor. Futbolcu iken onunla beraberdim. Bu kulübün ne anlam ifade ettiğini ve ligi anlattı bana. Dirk Kuyt ile konuştum. Kulübü çok çok iyi tanıyor. Dirk ile kulüp ve şehirle ilgili sohbetlerimiz oldu. Genel resmi oluşturabilmekti amacım. Yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz, oyuncuyken de bir yerden bir yere gitmeden önce bunu yapardım. İkna olmam gerekiyor bir yere gitmeden önce. Doğru bir yer mi, bana uyacak bir yer mi diye düşünürüm. Antrenörken de bu konuşmaları yapmaya çalışıyorum. Fenerbahçe ile ilgili kimle konuşsam çok pozitifti."



"KAYBETMEYİ SEVMEM, NE MAÇTA, NE DE KART OYUNUNDA"



"Fenerbahçe gibi büyük takımlar saha içinde inisiyatif almalı. Topa sahip ve sert bir takım severim ben de. Ama saha içerisinde doğru dengeyi yakalamamız lazım. Oyun kuran, dengeleyen bir takım olmalıyız. Bunun yanında doğru bir karışımı sahaya yansıtmalıyız. Bunu sergilerseniz maç kazanma yolunda olursunuz. Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Ben kaybetmeyi sevmem, ne maçta, ne de bir kart oyununda. Son saniyeye kadar, son düdüğe kadar en iyi skoru almak için elimizden geleni sahaya vermeliyiz. Futbol oynama şeklimiz bu olmalı. Antrenmanlarda bunun üzerine çalışıyoruz. Benim futbol prensibimde pas önemli. Paslar üzerinde çalışıyoruz. Daha üretken olur, rakibin 1 adım önüne geçersiniz. Oyunu kontrol eden, oyunu domine eden, hücumda yaratıcı olan bir oyun istiyoruz. Kanat ve hücum oyuncularımız top ayaklarındayken özgür olacaklar. Topsuz oyunda herkes disiplinli olacak. Yumuşak olmalıyız. O dengeyi iyi bir şekilde sağlamalıyız. Eğer bu dengeyi sağlarsak hem içeride hem dışarıda kazanan bir takım

oluruz."







"OYUNCULARA TAKTİK ÇALIŞMALAR YAPTIRIYORUZ"



"İlk 1.5 haftalık dönemdeyiz. En önmeli kısım fiziksel çalışmalar oluyor. Oyuncularımız tatilden geldiler. Her idmanda, en azından 1 taktik çalışma yapıyoruz. Onlardan ne istediğimizi, ne beklediğimizi onlara göstermek istiyoruz. Top koruma oyunları oynuyoruz. Dün 9'a 7 oynattık. En hızlı şekilde anlasınlar istiyoruz oyun felsefemizi. Biz gösteriyoruz, onların ne kadar anladığını da gözlemliyoruz. Oyuncuların şunu anlamasını istiyoruz, hep birlikte başaracağız, 7-8 oyuncuyla değil. Tüm oyunclar olmalı. Sahada olmayan oyuncular da sahadakiler kadar önemli. Bir bütün halinde olmalıyız. Doğru pas ritmlerini oturtmaya çalışıyoruz. Oyun tarzımızı, nasıl oynayacağımızı, ne beklediğimizi aktarmaya çalışıyoruz. Zaman alacak. Doğru aklı sahaya yansıtmak önmeli. Bu işin pratiğini yapabileceğimiz maçlar da olacak. Kafamızdaki düşünce, 7-8 Ağustos'taki ilk maça hazır olmak."



PHILLIP COCU'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI



"Gerek sayın Comolli'yle, gerek Sayın Başkan ile oyun fikirleri, neler yapacağımız ile görüşlerimizi paylaşıyoruz. Bazı sınırlar var. Doğru çözümü bulmak daha fazla zaman alabilir. Benim inancım şu şekilde, daha doğru karar vermek için daha fazla zaman gerekiyorsa öyle olsun. Aceleci olmadan doğru kararları vermek istiyoruz. Çok çalışıyoruz transfer için. Hangi bölgede hangi oyunculara ihtiyacımız var. Gerekli analizleri yapıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bazı açıklamalar yapmak istiyoruz."



"TÜRKİYE LİGİ'Nİ HOLLANDA KADAR İYİ TANIMIYORUM"



"Türkiye Ligi'ni Hollanda Ligi kadar tanımıyorum. Yardımcım Chris ile birlikte çok fazla sayıda maç izliyoruz. Türkiye'de maçlar nasıl oynanıyor, analiz ediyoruz. Tabii ki zor bir lig, bu konuya hakimiz. Daha önce oyuncu ve antrenör olarak Türk takımlarıyla karşılaştık. Türk Ligi'yle ilgili maksimum bilgiye ulaşmak istiyoruz. Takımları ve ligi tanımaya çalışıyoruz. Çok fazla zamanımızı bu konuya adamamız gerekiyor, bunu biliyoruz. Takımımı en iyi şekilde hazırlamam için rakipleri tanımam gerekiyor ki maçları kazanabilelim.



Şunu da eklemek lazım. Geçtiğimiz sezon da burada çalışmış antrenör arkadaşlar ekibimizde. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Onlar daha tecrübeli. Hiçbir şeyi tek başıma başaramam. Sorumluluk benim ama antrenör arkadaşlarımın tecrübelerinden faydalanıyorum."