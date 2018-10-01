Cocu'dan Fenerbahçe'yi yakacak şartlar! Eğer kovulursa...

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor’dan 11 dakikada 3 gol yiyerek ağır bir mağlubiyet almasının ardından Sarı-lacivertli kulüpte, Hollandalı teknik direktör Philip Cocu'nun istifası da gündeme gelirken, Cocu’nun sözleşmesiyle ilgili ilginç maddeler göze çarptı.

İşte Phillip Cocu'nun sözleşme fesih şartları

1- Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alır.

2- Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.

3- Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.

4- Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hakedilecek olan tüm bonusları alır.

5- Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonuslarını alır.

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilgi bardağı taşırdı. İlk yarıda yenen 3 golden sonra ve maçın ardından olmak üzere iki kez soyunma odasına inen Başkan Ali Koç'un da pes ettiği ve artık Hollandalı'ya sabrının kalmadığı belirtildi.