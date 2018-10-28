Cocu'dan 15 yıllık devrim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, belki de kimsenin farkında olmadan bir devrim yaptı. Yaklaşık 15 yıldır tek forvet sistemiyle sahada oynamaya alışık olan sarı-lacivertliler artık çift forvetle oynuyor.

Taraftarın yıllardır arzuladığı bu oyun formatına teknik direktör Cocu, biraz da mecbur kaldığı için gitti. Kendi takımını ve ligi analiz eden Hollandalı, çift forvetin takıma en uygun sistem olduğuna karar verdi.

Yön değiştirme

Bunun en önemli sebebi ise tek forvetin ligdeki savunmaların arasında etkisiz kalıp kaybolup gitmesi...

Ayrıca tek forvet oynarken çok iyi orta yapan isimlere gerek olduğunu ancak bunun elinde bulunmadığını gören Cocu, orta saha yapısının da yine tek forvete uygun olmadığı tespiti yapıldı. Bu nedenle gol yollarında etkili olabilmek için en doğru tercihin çift forvet olduğuna karar verildi.

Phillip Cocu'nun forvetlerden istediği en önemli konuların başında ise yön değiştirme geliyor. Bu sayede rakip savunmada bulunacak boşluklara orta saha futbolcularının daha kolay sızması söz konusu...