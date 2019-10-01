'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...

Spor Toto Süper Lig’de önceki akşam Trabzonspor deplasmanından 4-1’lik mağlubiyetle ayrılan Siyah- Beyazlılar’da kötü gidişat, bu sonuçla devam etmişti. Trabzon mücadelesinin ardından ligde 6 hafta sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Kara Kartal, 5 puan toplayabildi. Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın yönetiminde beklenen sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, geçen sezon benzer bir süreç yaşayan ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de gerisinde kaldı. Aziz Yıldırım’dan başkanlık koltuğunu devralan Ali Koç’un göreve gelmesiyle takımın başına getirilen Phillip Cocu, Sarı- Lacivertliler’de ilk 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puan toplamıştı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada istifayı düşünmediğini açıklamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe’nin başında benzer bir süreci yaşayan Hollandalı teknik adam ise kötü gidişatı engelleyememesi sonrasında 10. haftada Ankaragücü karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetin ardından gönderilmişti.

Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor karşısında aldıkları sonuçla, lig tarihinin en kötü ilk 6 hafta performansını tekrarladı. Kara Kartal, 1975-76 sezonundan beri en başarısız görüntüsüne imza attı. Beşiktaş, o dönemde de 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış, rakip fileleri 6 kez sarsmış ve kalesinde 10 gol görmüştü. Benzer sonuçlar alan Abdullah Avcı’nın takımı da 8 gol atıp kalesini 12 kez kapatamadı.

Beşiktaş, 1977’den sonra ilk kez deplasmandaki en uzun yenilgi serisini yaşıyor. Bu tarihte üst üste 7 karşılaşmayı kaybeden Beşiktaş, 42 yıl sonra benzer bir durum içerisinde bulunuyor... Kara Kartal, ligde üst üste 5 deplasmanda kayıp yaşayıp bu alandaki kötü performansını tekrar etmeye yaklaştı.