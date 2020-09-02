"Cobotlar" yüksek yatırım getirisi sunuyor

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, farklı sektörlere çözüm sağlayan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarıyla (cobotlar) insan gücü için optimize edilmiş bir desteğin yanı sıra potansiyel olarak yüksek yatırım getirisi sunuyor.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, insanla iş birliği halinde çalışan kolaboratif robotlar kısa sürede robotik alanın en hızlı büyüyen parçası haline geldi. Koruma düzeneklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran kolaboratif robotlar kurulum için gerekli alandan tasarruf sağlayarak özellikle yüzey alanının büyük önem taşıdığı tesisler için kayda değer bir avantaj da sunuyor.

Kolay programlama ve sistem konfigürasyonu sayesinde kurulumları son derece rahat olan kolaboratif robotlar, üretim verimliliğini artırmak için sade ve tekrar eden görevleri yerine getirme potansiyelinin yanı sıra uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve ayarlanabilirlik olanaklarını sunuyor.

Mitsubishi Electric, farklı sektörlere çözüm sağlayan MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarıyla insan gücü için optimize edilmiş bir desteğin yanı sıra potansiyel olarak yüksek yatırım getirisi sunuyor ve üretime uzun süre ara vermeden devam edilmesini sağlıyor. Kolaboratif robotların ilk kurulumu ve sonradan farklı yerlerde kullanımı, Mitsubishi Electric'in "Dijital İkiz" uygulamasıyla sağlanıyor.

Ambalaj, gıda, hızlı tüketim malları ve tıbbi ilaç gibi sektörlerin otomasyon sistemlerinden yüksek beklenti ve talepleri oluyor. Robotların sadece kısıtlı bir görev aralığıyla sınırlı kalması ise uygulama fırsatlarının kaçırılması ve yatırım getirisinin etkilenmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle yakın zamanda hayatımıza giren insanla işbirliği içinde çalışan kolaboratif robotlar, kısa sürede robotik alanın en hızlı büyüyen parçası haline geldi. Cobot olarak da isimlendirilen iş birliğine yatkın kolaboratif robotlar, koruma düzeneklerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve kurulum için gerekli alandan tasarruf sağlayarak özellikle yüzey alanının büyük önem taşıdığı tesisler için avantaj sunuyor.

Kolay programlama ve sistem konfigürasyonu sayesinde kurulumları ve yeniden kurulumları rahat olan kolaboratif robotlar, üretim verimliliğini artırmak için sade ve tekrar eden görevleri yerine getirme potansiyelinin yanı sıra uzmanlık gerektiren görevleri gerçekleştirmek için gerekli esneklik ve ayarlanabilirlik olanaklarını da sunuyor.



Mitsubishi Electric, son olarak MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarıyla kolun doğrudan istenen konumuna hareket ettirildiği ve manuel yönlendirmeli yeni bir öğretim stratejisi geliştirdi. Operatörler, koldaki öğretim panelinde yer alan tek bir düğmeye basarak konumu robot programına ekleyebiliyor. Bununla birleştirilen sezgisel, dokunmatik, grafik programlama aracı RT VisualBox ise programlama bilgisi gerektirmeden sofistike uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

Hijyen, özellikle gıda ve içecek sektöründeki en önemli konular arasında yer alıyor. Kir toplanmalarını önleyen, temizlenmesi kolay, pürüzsüz ve eğimli yüzeylere sahip MELFA ASSISTA kolaboratif robotların gıda sınıfında yer alan H1 yağı ise dişliler dahil tüm bağlantı noktalarında kullanılabiliyor.



MELFA ASSISTA kolaboratif robotları, tıbbi ilaç üretiminin duyarlı ve hassas görevlerine yönelik olarak Mitsubishi Electric'in endüstriyel robotlarının sahip olduğuna (±0.02mm) yakın bir ±0.03mm tekrar hassasiyeti sunuyor. Pek çok robot tasarımı için sunulan sayı, ±0.1mm düzeylerindeyken MELFA ASSISTA kolaboratif robotlarının sahip olduğu bu daha yüksek hassasiyet düzeyi çok çeşitli endüstriyel sektörlerin montaj uygulamalarında oldukça önemli bir özellik olarak öne çıkarak otomotiv sektörü dahil pek çok uygulamada başarısını kanıtlıyor. İzleme teknolojisiyle de kolaylıkla birleştirilebilen bu robotlar; dozlama, karıştırma ve sayımdan porsiyonlama, kontrol ve işaretlemeye kadar her türlü ilaç üretim uygulamalarını ideal hale getiriyor.





- Dijital İkiz ile yüksek yatırım getirisi





Bazı son kullanıcılar, önemli bir güvenlik özelliği olmasına rağmen kolaboratif robotların hız sınırlamalarının kullanım alanlarını daralttığını ve potansiyel yatırım getirisini azalttığını bildiriyor. Mitsubishi Electric, MELFA ASSISTA ile bu soruna yanıt veriyor ve bu cobotlara insanların yanında çalışmadığı zamanlarda yüksek hızda çalışma modu sunarak standart bir endüstriyel robot olarak kullanılabileceğini gösteriyor.



Kolaboratif robotların ilk kurulumu ve sonradan farklı yerlerde kullanımı, Mitsubishi Electric'in paketinde sunduğu "Dijital İkiz" ile sağlanıyor. Kullanıcılar, RT VisualBox ve RT Toolbox3 yazılımlarıyla canlı üretime geçmeden önce kolaboratif robotların istenilen performansı sağlayabilmesini simüle ederek ispatlayabiliyor. Dijital İkiz kullanılan MELFA ASSISTA'nın çalışması, performansı ve hassasiyeti, çevrimdışı simülasyon ortamında yeniden ayarlanabiliyor.

Dijital İkiz'in parameter ve programdaki yapılan iyileştirmeleri teyit edildiğinde değişiklikler yüklenerek gerçek fabrika operasyonunda kullanılabiliyor. Tüm bu işlemler üretime uzun süre ara vermeden veya üretim üzerinde risk oluşturmadan yapılabiliyor. Mitsubishi Electric'in MELFA ASSISTA kolaboratif robotları, tüm bu özellikleriyle insan gücü için optimize edilmiş bir desteğin yanı sıra çok yüksek yatırım getirisi potansiyelini de sunuyor.