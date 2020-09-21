  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Çobanlık yaparken hazırlandı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu
Spor

Çobanlık yaparken hazırlandı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu

Milli atlet İbrahim Karateker: - "Çok sevinçliyim. Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmeyi istiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-21 13:59:37 -
Çobanlık yaparken hazırlandı, 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda birinci oldu

MUŞ (AA) - İstanbul'un ev sahipliğinde 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Karateker, büyük sevinç yaşıyor.

Muş'un Konukbekler beldesinde yaşayan ve çalışmalarını çobanlık yaparken sürdüren 18 yaşındaki İbrahim Karateker, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilme hedefiyle hazırlıklarına devam ediyor.

Karateker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kırsalda antrenman yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Elde ettiği başarının kendisini gururlandırdığını dile getiren Karateker, şöyle konuştu:

"Balkan Şampiyonası'ndan önce Denizli'de yapılan Türkiye seçmelerinde Fenerbahçe Kulübü adına yarışarak birinci oldum. Daha sonra İstanbul'da 12 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen şampiyonada 3 bin metre engelli koşuda Balkan birincisi olarak Türk bayrağını dalgalandırdım. Çok sevinçliyim. Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmeyi istiyorum. Kota alabilmem durumunda orada en iyi şekilde yarışarak ilk 3'e girmeyi ve Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum."

Baba Hadi Karateker ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek "İbrahim hem ev işlerine yardımcı oluyor hem de beldemize 2 kilometre uzaklıktaki dağda antrenman yaparak müsabakalara hazırlanıyor. Burada hocalarının büyük bir desteği var. Şu anda istediğimiz noktaya ulaştı. Aile olarak çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!
Gündem

170 ülkeden Türkiye’ye akın akın geldiler!

Sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında tüm dünyanın en iyisi durumunda olan Türkiye bu yaz turistlerin göz bebeği oldu.
İBB'den bir zam daha
Siyaset

İBB'den bir zam daha

İndirim vaatleriyle halkı kandırarak koltuğa oturan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son ol..
Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!
Dünya

Sisi yönetimindeki Mısır'a flaş çağrı!

Uluslararası Af Örgütü, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbe ile göreve gelen darbeci Abdulfettah es-Si..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı