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Yerel Çobanlar birbirine girdi! Yaralılar var
Yerel

Çobanlar birbirine girdi! Yaralılar var

Siverek'te çobanlar arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 10:51:00 -
Çobanlar birbirine girdi! Yaralılar var

Olay, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalınağaç ile Taşıkara kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle gerginlik yaşanan her 2 mahalle çobanları arasında, tekrardan tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, her 2 mahalle sakinlerinin kavgaya dahil olmasıyla olay taşlı, sopalı kavgaya dönüştü.

Olayı haber alan çevre mahalleler ve jandarma kavga eden her iki mahalle sakinlerini ayırırken, kavgada taş darbeleriyle hafif yaralanan 2 kişi, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve Çevik Kuvvet bölgede yeni bir olayın olmaması için tedbirler alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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