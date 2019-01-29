0553 313 94 23

Çobanbey Sınır Kapısı yeniden açıldı

Taşınma işlemleri nedeniyle 21 Ocak'ta kapatılan Çobanbey Sınır Kapısı, ticari geçişler için yeniden hizmet vermeye başladı.

29 Ocak 2019 Salı 07:10
Çobanbey Sınır Kapısı yeniden açıldı

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, taşınma işlemlerinin tamamlanması sonucu bugün yeniden açılan Çobanbey Sınır Kapısı'nda geçişlerin başladığı bildirildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası A sınıfına yükseltilerek ticari geçişlere açılan ve şu ana kadar geçici sahada hizmet veren Çobanbey Gümrük Kapısı'nın bugünden itibaren yeni sahasında hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Hizmete açılan kapının Türkiye'ye yakışır şekilde inşa edildiği aktarılan açıklamada, "Çobanbey Gümrük Kapısı, gerekli personel takviyesi yapılarak, bagaj x-ray, tır x-ray, dedektör köpekleri, radyasyon ölçüm cihazı gibi teknik cihazlarla donatılmıştır. Ayrıca Karkamış Gümrük Kapısı'nda olduğu gibi Çobanbey Gümrük Kapısı'nda da tek durak sistemine geçilmiştir." ifadelerine yer verildi.  

Açıklamada ayrıca, sürücülerin pasaport, kantar, tescil ve gümrük muayene işlemlerini araçlarından inmeden tamamlayıp giriş-çıkış işlemlerini yapabileceği vurgulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 07:33
  1. Çobanbey Gümrük Kapısı
  2. hizmete açıldı
  3. Kilis
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    1. ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve..
    2. Çobanbey Sınır Kapısı yeniden açıldı
    3. Infantino'dan 2022 FIFA Dünya Kupası..
    4. Akgülay’ın emekliliğinin nedeni ortaya..
    5. Bakan Gül, BM raportörü Callamard'la..
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. HTŞ kendini feshediyor
    8. Kılıçdaroğlu’nun ‘Meçhul akıl..
    9. Katar ve İtalya genelkurmay..
    10. Bolton'un "5 bin asker Kolombiya'ya"..
    11. Ekonomi pozitif ayrışıyor! Faiz ve..
    12. 10 yıl sonra asgari ücrete zam yaptılar
    13. İzmir'de yangın... Bir anda alevler..
    14. Akar Gökbey'in motorunu test etti
    15. CHP'lilerin koltuk kavgası.....
    16. "İsrail suçlu bir devlettir"
    17. Skandalları bitmek bilmiyor!..
    18. Suudi Konsolos'un evi yeniden aranacak
    19. Korkunç şüphe... Genç kadın elleri ve..
    20. TCG Gökçeada Fırkateyni Katar'a ulaştı
    Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'