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Çobanbey Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı, teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:18
Çobanbey Sınır Kapısı, geçişlere kapatıldı

GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurmasından sonra, TIR ve kamyon sürücülerinin sınır hattında bekleyişi sürüyor.

Sınır hattında bekleyişlerini sürdüren ve mağdur olduklarını anlatan sürücüler, biran önce teknik arızanın giderilerek sınır kapısının açılmasını istedi. Çobanbey Sınır Kapısı'nın ne zaman açılacağına ilişkin ise yetkililer arızanın en kısa sürede giderilerek geçişlerin sağlanacağını belirti. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:18
  1. Çobanbey Sınır Kapısı
  2. girişler kapatıldı
  3. sınır kapısı
  4. Kilis

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