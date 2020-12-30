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Yerel Çoban canını son anda kurtardı! Sürüye saldıran kurt dehşet saçtı
Yerel

Çoban canını son anda kurtardı! Sürüye saldıran kurt dehşet saçtı

Siirt'te bir kurt, saldırdığı sürüdeki 9 koyunu telef etti. Sürünün başındaki çoban canını zor kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:50:00 -
Çoban canını son anda kurtardı! Sürüye saldıran kurt dehşet saçtı

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde koyunlarını otlattığı sırada çoban ve keçilere kurtlar saldırdı.

Çoban canını zor kurtarırken, kurtların saldırısına maruz kalan 9 keçi telef oldu.

Kurtların saldırısı sonrası dört bir tarafa dağılan keçiler çobanın haber vermesi ile köylüler tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunarak köye getirildi.

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