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Yaşam CO² emisyonlarında "benzeri görülmemiş" düşüş
Yaşam

CO² emisyonlarında "benzeri görülmemiş" düşüş

Uzmanlar çarşamba günü yaptığı açıklamada, salgınla bağlantılı kısıtlamaların 2020'nin ilk yarısında CO² emisyonlarında benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:35:00 -
CO² emisyonlarında "benzeri görülmemiş" düşüş

Hükümetler tarafından ilk Covid-19 dalgasına karşı koymak için alınan kontrol önlemleri, ulaştırma, havacılık ve enerji ile bağlantılı CO² emisyonlarında ciddi bir düşüşe neden oldu.

Araştırmacılar, elektrik üretimi, dünya çapında 400'den fazla şehirde araç trafiği, uçuş sayısı, üretim ve tüketim rakamlarına dayanarak, emisyonlardaki bu düşüşün dünyadaki en önemli düşüş olduğu sonucuna vardılar. 

Çalışmaya göre, taşımacılığa bağlı CO² emisyonları ilk yarıda %40, enerji üretimiyle ilgili olanlar %22 ve endüstri ile ilgili olanlar ise %17 düştü.

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