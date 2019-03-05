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CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur Marinaları'na yoğun ilgi

Setur Marinaları, fuarlara özel avantajlarıyla CNR ve Tuzla Boat Show'da ziyaretçilerle bir araya geldi

05 Mart 2019 Salı 12:16
CNR ve Tuzla Boat Show'da Setur Marinaları'na yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, fuarlara özel avantajlarıyla CNR ve Tuzla Boat Show'da ziyaretçileriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları gördüğü yoğun ilgiyle her iki fuarın da en çok ziyaret edilen standlarından biri oldu.Her iki fuarda da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Setur Marinaları, standlarına uğrayan misafirleriyle 2019 yılına özel fırsat ve kampanyalarını paylaştı.

Toplam 10 marinasıyla Setur Marinaları, sahip olduğu marina zinciriyle konaklamada sunduğu fırsatları ve fuar dönemine özel fiyat avantajları ile Setur Marinas aplikasyonunun detaylarını ve yenilenen web sitesinin pek çok bilgiye erişimi kolaylaştıran yüzünü de stantlarında tanıttı.

Marina işletmeciliğinde Akdeniz-Ege bölgesinin sayılı zincir marinalarından biri olan Setur Marinaları; Kalamış & Fenerbahçe, Yalova, Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Kaş, Antalya, Finike ve Midilli olmak üzere toplam 10 marinada konaklama avantajını misafirlerine özel bir kampanyayla sunuyor.Konukları için hazırladığı bu zincir kampanya ile herhangi bir Setur Marinası ile yıllık sözleşme yapanlar, tüm Setur Marinaları'ndan 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı kazanıyor.

Böylece tekne sahipleri toplamda 270 gün boyunca istediği marinada ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Sonraki 60 gün için ise yüzde 50 indirimli bağlama avantajı elde edilebiliyor.


- "İki fuarda da beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk şunları kaydetti:

"Misafirlerimizle yüz yüze bir araya gelme şansı bulduğumuz iki fuarda da beklediğimizin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Tuzla ve CNR Avrasya Boat Show organizasyonları çok başarılıydı. Dünya çapında gerçekleştirilen pek çok prestijli fuarla aynı potada yer aldıklarını düşünüyorum. Katılım oranı, düzeni, çalışanları, ziyaretçi yoğunluğuyla fuarlarımızda kalitenin üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Bu da ülkemiz denizciliği ve yatçılık sektörü adına çok değerli bir gelişme. Bu iki fuarda misafirlerimize üzerinde önemle durduğumuz zincir kampanyalarımızı ve teknolojik yeniliklerimizi de tanıtma fırsatı bulduk. Bilindiği gibi, denizciler için denizde yaşamı ve haberleşmeyi kolaylaştıracak her teknoloji çok önemlidir.

Biz de buradan yola çıkarak Setur Marinas uygulamamızı hayata geçirdik. Denizci dostu bu uygulamamızı, sadece marinalarımızda konaklayan misafirlerimizin değil, denizlerde olan herkesin kullanmasını tavsiye ederim. 2018 yılında başlattığımız ve 2019 yılında da genişleterek misafirlerimize sunduğumuz zincir kampanyamızın da, denizcileri özgürleştiren eşsiz bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir Setur Marinası ile yaptığınız 1 yıllık sözleşmenizle diğer tüm Setur Marinaları’nda 30’ar gün ücretsiz konaklama hakkı kazanıyorsunuz ki bunun başka bir örneği yok. Dolayısıyla herkese ‘yeni ufuklara yelken açın ve denizle özgürleşin’ diyoruz. Yeniliklerimizle konuklarımızın ve tüm denizcilerin hayatını kolaylaştırmaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz."



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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:16
  1. Setur Marinas

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