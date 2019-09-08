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CNR Food İstanbul'da 4 günde 3 milyar dolarlık iş hacmi

CNR Food İstanbul, 109'u yabancı 2 binden fazla markaya ev sahipliği yaparak 4 günde 3 milyar doların üzerinde iş hacmi oluşturdu- CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem:- "Fuarımızda geçen yıla oranla katılımcı ve ziyaretçi anlamında büyük bir gelişme yaşadık. Özellikle yeni pazarların ve iş modellerinin keşfedildiği fuarımızda kurulan iş bağlantılarıyla global ticarete katkı sunmuş olmamız, bizler için gurur kaynağı"

08 Eylül 2019 Pazar 12:17
CNR Food İstanbul'da 4 günde 3 milyar dolarlık iş hacmi

İSTANBUL (AA) - CNR Food İstanbul, 109'u yabancı 2 binden fazla markaya ev sahipliği yaparak 4 günde 3 milyar doların üzerinde iş hacmi oluşturdu.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, 109'u yabancı 2 binden fazla markanın buluştuğu CNR Food İstanbul, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

CNR Food İstanbul'u 117 ülkeden yerli ve yabancı 50 binden fazla kişi ziyaret etti. Yabancı katılımcı sayısını geçen yıla göre yüzde 57, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 70'in üzerinde arttıran CNR Food İstanbul'da katılımcı firmaların, kurdukları iş bağlantılarıyla 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmi sağladı.

Dünya gıda sektörünün ilgi ile takip ettiği CNR Food İstanbul, CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde CNR Ambalaj İstanbul-Gıda İşleme Sistemleri, Paketleme ve Ambalaj Özel Bölümü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık'ın düzenlediği, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İBB), Türkiye Gıda ve İçecek Federasyonu ile KOSGEB tarafından da desteklenen CNR Food İstanbul, 4 gün sürdü.

Çekya'nın partner ülke olduğu CNR Food İstanbul Fuarı, aralarında İngiltere, Norveç, Sri Lanka, Arjantin, Bangladeş, Gambiya, Maldivler, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Zimbabve, Burkina Faso ve Benin'in de bulunduğu 117 ülkeden ziyaretçi ağırladı.

Resmi açılışını Çekya Başbakanı Andrej Babis'in gerçekleştirdigi CNR Food İstanbul'da, 109'u yabancı 2 binden fazla markanın 10 bini aşkın ürünü sergilendi. Bu yıl Çekya, Hindistan, İran ve Belarus'un milli katılım sağladığı CNR Food İstanbul'a Ürdün, Tunus, Malezya, Bulgaristan, Polonya, Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Özbekistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Vietnam ile birlikte 17 ülkeden firmalar katıldı.


- "Business Intelligence Agency" ile yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 70 arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, fuarın geçen yıla oranla katılımcı ve ziyaretçi açısından büyük bir gelişme yaşadığını belirterek, fuarın tüm paydaşlarının mutlu olmasının gurur verici olduğunu kaydetti.

Yeni pazarların ve iş modellerinin keşfedildiği fuarda kurulan iş bağlantılarının küresel ticarete katkı sunduğunu aktaran Erem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Düzenlediğimiz fuarlarda yabancı alıcı sayısını artırarak doğru ürünü doğru alıcı ile buluşturmak amacıyla Business Intelligence Agency (BIA-Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemini kullanıyoruz. BIA, 5 kıtada 186 ülkede yerli ve yabancı 10 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip bir sistem. 2 yıldır kullandığımız BIA big data yönetim sistemi sayesinde fuarlarımıza katılan yabancı profesyonel alıcı sayısını ikiye katladık. CNR Food İstanbul'da da BIA sayesinde yabancı katılımcı sayısı geçen yıla göre yüzde 57, yabancı ziyaretçi sayısını ise yüzde 70'in üzerinde arttırmayı başardık."


- Usta şefler pastadan heykel, çikolatadan kule yaptı


Verilen bilgiye göre, fuarın yenilebilir sanat sergisine katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Kendine has dokunuşlarıyla farklı tatlardan yeni lezzetler tasarlayıp yenilebilir sanata katkı sunan usta şefler pastadan heykel, çikolatadan kule yaptı.

Fuar kapsamında ayrıca CNR Holding ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından organize edilen "7 Bölgenin 7 Hünerli Eli ile Anadolu Lezzetleri" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Selçuklulardan günümüze zengin Anadolu mutfak kültürünün en lezzetli örnekleri özel bir şölen ile ziyaretçilere sunuldu.

Usta şefler ayrıca, 7 bölgenin özelliklerini taşıyan noktalarda gün boyunca hazırladıkları Anadolu lezzetlerini tattırıp workshoplarla bu özel reçetelerin püf noktalarını ziyaretçilerle paylaştı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:17
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