CNNTürk'ü boykot kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Hakan'dan çağrı: Yasağı kaldırın

Ahmet Hakan, CHP’nin CNN Türk’e uyguladığı boykotu sonlandırması için Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu. Hakan, "Bizim CHP'ye karşı bir ön yargımız yok, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan'' ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'de Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Ahmet Hakan, "Bizim CHP'ye karşı bir ön yargımız yok, bir tutumumuz yok. Şu anlamsız yasağı lütfen sonlandırın Sayın Genel Başkan. Sizin de temsilcileriniz, partilileriniz gelsin kendini ifade etsin. Sizinle başı hiç hoş olmayan gazetecileri bile zor günlerinde arıyorsunuz. O yaptığınızla bu hiç örtüşmüyor. Hilal Kaplan rahatsız olduğunda aramışsınız, şahane bir şey. Ahmet Kekeç'in vefatında aramışsınız, bunlar sizi en ağır şekilde eleştiren gazetelerdi. Hem bunu yapıp hem bir televizyon kanalının tartışma programına temsilci göndermeyi yasaklamak hiç örtüşmüyor. Bir tezat var, bundan bir an önce sıyrılın diyorum" dedi.

CHP'den CNN Türk'ü boykot kararı

CHP, taraflı yayıncılık yaptığı iddiasıyla CNN Türk’ü boykot kararı almıştı. Bu doğrultuda CHP, yaptığı resmi açıklamayla CNN Türk’e hiçbir CHP’linin çıkmaması için uyarıda bulundu.

Kendilerini sözde demokrat ve özgürlük kavramlarının savunucusu olarak gören CHP, boykot kararını daha da ileri götürerek kanala katılan partideki bazı isimleri de ihraç etti. CNN Türk ekranlarında bir programa katılan Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilerek partiden ihraç edildi. Öte yandan A Haber'e çıkan Mehmet Sevigen de yine aynı gerekçesiyle partiden ihraç edildi.