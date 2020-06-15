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Gündem

CNN Türk’te Prof. Dr. Mehmet Ceyhan konuşurken ilginç anlar

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te YKS'ye gireceklerin arasında korona virüs vakası görülen öğrencilerin de olacağını söylediği anda yayın 'donma' gerekçesi ile kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:59:00 - 2020-06-15 11:06:44

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunup yönettiği CNN Türk Masası programına bağlanarak salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Üniversiteye giriş sınavları (AYT - TYT - YKS) hakkında değerlendirmelerde bulunan Ceyhan, mevcut koşullarda sınav yapılmasının sağlıklı olmayacağını savundu.

Prof. Dr. Ceyhan'ın "Sınava girecekler arasında pozitif vakalar da olacak" dediği anda yayının 'donma' gerekçesi ile kesildiği görüldü.

Mehmet Ceyhan'ın yayına tekrar bağlanmaması dikkat çekerken, sosyal medyada "Mehmet Ceyhan yayından kasıtlı olarak alındı" yorumları yapıldı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan özgeçmişi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan özgeçmişi

Biyografi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kimdir? Mehmet Ceyhan özgeçmişi

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