CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan moderatörlüğünde yayınlanan Tarafsız Bölge programında Altan Tan’ın terör örgütü PKK propagandası yaptığını söyleyen Hulki Cevizoğlu, Ahmet Hakan’a “PKK propagandasına gıkını çıkarmıyorsun.”diyerek tepki gösterdi.

Tarafsız Bölge programında Altan Tan'ın sözlerine sinirlenen Hulki Cevizoğlu, Ahmet Hakan'a tepki göstererek PKK propagandasına izin verdiğini söyledi.

"PKK propagandası yapıyor, kuzu kuzu dinliyoruz"

Hulki Cevizoğlu, "Altan Tan PKK propagandası yapıyor. Terör örgütünün bir tanesini kapatırsanız başkası gelirmiş, onu kapatırsanız başkası gelirmiş. Ne yapalım? Terör örgütleri serbest mi olsun? Kürtçe resmi dil olursa çözülürmüş. Her şeyi her türlü propagandayı sakinlik adı altında yapıyor ve biz de burada kuzu kuzu dinliyoruz. Biz burada kuzu kuzu propagandaya alet olmak için mi oturuyoruz?" dedi.

Ahmet Hakan'a da propagandaya izin verdiği gerekçesiyle tepki gösteren Hulki Cevizoğlu ile Ahmet Hakan arasında tartışma yaşandı.

Programı terketmeye yeltenen Cevizoğlu, “Ben burada PKK propagandası mı dinleyeceğim. Reklam arası verin de öyle gideyim. Gıkını çıkarmıyorsun sen de Ahmet Hakan.” dedi.

Ahmet Hakan tepki gösterdi

Hulki Cevizoğlu'nun sözlerine sinirlenen Ahmet Hakan, tepki göstererek, “PKK propagandası yapılıyor, siz de kuzu kuzu dinliyorsunuz ifadesi çok yakışıksız bir ifade. Burada kimse PKK propagandası yapamaz. PKK demek şiddet demek, terör demek. Hiç kimseye ben burada şiddetin, terörün, adam öldürmenin propagandasını yaptırmam. Bu zamana kadar yaptırmadım bundan sonra da yaptırmam.” dedi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Hakan reklam arasına gitti. Yeniden başlayan programda Hulki Cevizoğlu'nun canlı yayına katılmadığı görüldü.