CNN Türk'te İmamoğlu iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı CNN Türk canlı yayınında ele alındı.

CHP'ye yakın bir isim olan Bedri Baykam, "CHP'den ayrılıp maceraya girişenlerin sonu hüsranla bitmiştir. İmamoğlu zeki bir siyasetçi kendi başına çıkıp ayrılıp aday olduğunu söylemez. CHP örgütü bu konuda çok hassastır." dedi.

Ayrıca yayın sırasında kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP grup toplantısında aday olacağını söylediği belirtildi. Ancak program sunucusu Ahmet Hakan Twitter bilgisi olduğu için bunun doğru olmayabileceğini söyledi.