CNN Türk spikeri, Savcı Sayan'ın CHP'li İBB'yi eleştirisine dayanamadı!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Fulya Kalfa moderatörlüğünde yayınlanan CNN Türk Masası programında, Hakan Bayrakçı ve gazeteciler Hakan Çelik ile Gaffar Yakınca'nın sorularını yanıtladı.

Ağrı'da 1.5 lira ile dünyada en ucuz ulaşımın olduğunu belirten ve Ağrı'daki hizmetlerden de bahseden Sayan, CHP'li İBB'ye göndermede bulundu.

Savcı Sayan'dan CHP'li İBB'ye eleştiri

İstanbul'da bakımı yapılmadığı için yanan ve sürekli yollarda kalan metrobüs ve İETT'ler için CHP'li yönetime eleştirilerde bulunan Sayan şu ifadeleri kullandı:

Dünyanın en ucuz ulaşımı bizde. Öyle İmamoğlu'nun yolda kalan otobüsleri gibi değil ha! 12 metrelik, itekleme değil kendinden giden. 5-6 kişiyi ücretsiz taşıyorlar, araba bozuldu mu iteliyorlar. Bu onlardan değil. Yeni kadro oluşturmuşlar İstanbul'da. Her otobüse 10 kişi bedava biniyor, otobüs durdu mu onlar iteliyor"

CNN Türk spikeri rahatsız oldu

İstanbulluların sürekli yollarda kalan İETT'leri itmesini hatırlatarak vatandaşın eleştirilerini esprili bir şekilde dile getiren Sayan'ın sözleri, CNN Türk spikeri Fulya Kalfa'yı rahatsız etti.

CHP'li İmamoğlu'na yapılan eleştirilere verdiği yüz ifadesiyle, kameralara takılan Kalfa'nın tavrı sosyal medyada gündem oldu.