CNN Türk canlı yayınında Katar tartışmasında 'aptal-mal' sözleri havada uçuştu

CNN TÜRK ekranlarında Semiha Şahin'ın moderatörlüğünde "CNN TÜRK Masası" programında ilginç anlar yaşandı. Konuklar, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katar'a satılmasıyla ilgili yapılan tartışmaları değerlendirdi.

'Aptala aptal diyeceğiz'

ABD'de ve Avrupa'da da birçok Arap ülkesine hisse verildiğini anlatan Metin Özkan, 'Bunların hepsi aptal, mal biz uyanığız." dedi. Semiha Şahin'in uyarması üzerine Özkan, 'E aptala aptal diyeceğiz ne diyeceğiz. Aptal da zannetmesin kimse bizi." şeklinde cevap verdi.

Özkan konuşmasının devamında, "Dünya sermayesinde birileri o sermayeyi paylaşırken biz de mal mal bakacak değiliz." diyerek Katar'ın Türkiye'ye yaptığı yatırımı eleştiren muhalefete tepki gösterdi.