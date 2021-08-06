CNN koronavirüs aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkardı

ABD merkezli haber kuruluşu CNN, işe koronavirüs aşısı olmadan gelen 3 çalışanını şirket politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle işten çıkardı.

CNN Genel Müdürü Jeff Zucker, çalışanlarına mesai arkadaşlarının işten çıkarıldıklarını bir not ile bildirdi.

CNN'in aldığı karara göre ofise gelen ve sahada diğer CNN muhabirleriyle temasta olan her çalışanın aşı olmak zorunda olduğunu hatırlatan Zucker, "Şunu açıkça vurgulayayım; bu konuda sıfır tolerans politikamız var" dedi.

CNN, ofislerine dönmek isteyen çalışanlara açtı. Zucker, haber merkezi çalışanlarının üçte birinden fazlasının döndüğünü açıkladı.

New York Times'ın haberine göre çalışanlarından aşılandığına dair kanıt istemeyen CNN yöneticileri, "bu durumda bir güven sistemi yürüttüklerini" söyledi. Zucker, bu durumun yakın zamanda değişebileceğini ifade etti.

Facebook ve Google dahil olmak üzere birçok büyük şirket, ofise dönmek için çalışanlarından virüse karşı aşı olmalarını isteyeceklerini duyurmuştu.

The Washington Post da dahil olmak üzere bazı şirketler, aşılamayı bir istihdam koşulu haline getirerek daha da ileri boyuta taşıdı.

Öte yandan birçok şirket, aşı gerekliliklerini ihlal eden çalışanlar için ne tür sonuçların ortaya çıkacağını tam olarak tanımlamadı.