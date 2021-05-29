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Medya CNN International muhabirinin böcekle mücadelesi sosyal medyada viral oldu
Medya

CNN International muhabirinin böcekle mücadelesi sosyal medyada viral oldu

CNN International muhabiri Manu Raju'ya, ensesine giren bir ağostos böceği zor anlar yaşattı. Muhabirin böceği çıkarmak için verdiği mücadelenin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 01:12:00 - 2021-05-29 01:25:42

CNN International'ın ABD Kongresi baş muhabiri Manu Raju'nun omzuna konan bir ağustos böceği, muhabirin büyük panik yaşamasına neden oldu.

Muhabirin ağustos böceği ile imtihanı

Kuzey Amerika'ya özgü bir ağustos böceği olarak bilinen 'cicada', canlı yayında haber sunan CNN International muhabiri Manu Raju'ya canlı yayında zor anlar yaşattı.

Görüntülerde böceğin yaka kısmından enseye doğru çıkması sonucu paniğe kapılan muhabirin yaşadığı korku, yüzüne yansıdı. Ne yapacağını bilemeyen muhabir, haber yayınına mecburen kısa bir ara verdi.

Sosyal medyada viral oldu

Görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

 

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