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CNN ilk günden sahaya indi! Türkiye'ye saldırı başlattılar

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte bölgeye muhabirini gönderen CNN, Türkiye'nin sivilleri vurduğu yönünde kirli bir algı operasyonunun fitilini ateşledi.

10 Ekim 2019 Perşembe 09:49
CNN ilk günden sahaya indi! Türkiye'ye saldırı başlattılar

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı, Amerika'nın ana gündem maddesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin bile önüne geçen harekat, ülkedeki muhalifler tarafından sert bir dille eleştiriliyor.

Trump'ın "Fake News" olarak adlandırdığı CNN, harekatın başlamasıyla birlikte anında bölgeye muhabirini gönderdi.

Harekatın karalanması için elinden geleni yapan Amerikalı muhabir, sivillerin Türkiye'nin bombardımanından kaçtığını söyledi.

Operasyonun karalanması için elinden geleni yapan CNN muhabiri, yalanlarına "sivillerin yaşadığı bölgeler tehlike altında" diyerek devam ettirdi.

ABD ve PKK'nın ortak saldırıları sonucu Rakka şehri...

Amerika'nın başlattığı bu kirli algı operasyonu, akıllara Rakka'ya yönelik düzenlenen operasyonları getirdi.

Bilindiği üzere Amerikalıların düzenlediği operasyonda Rakka'da 2 binden fazla sivil öldürülmüştü.

Bombardımanların ardından kent yaşanmaz hale getirilmişti.

Oysa Türkiye'nin düzenlediği harekatlar, büyük bir sivil hassasiyetiyle devam ediyor. Yaşam alanlarına hiçbir şekilde zarar verilmiyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:49
  1. abd
  2. Türkiye
  3. Amerika
  4. rakka
  5. trump
  6. DÜNYA Haberleri

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  • mehmetmehmet21 dk önce
    piç yahudinin kanalı CNN
  • Serkes Serkes 24 dk önce
    Beyler hic yalan dolan yazi yazmayin.... kural bellidir.... Herzaman her savasta sivil halk zarar gorur....kimse tc askerinin melek oldugunu dusunmesin.... ac ac partilerini duzenleyen en fazla icki tuketen dansoz oynatan ve kandan beslenen bir askeriyeden bahsediyoruz.... dunyanin tum askeri gucleri boyledir kandan beslenmek zorunda.....! Olan gariban kurt halkina oluyor.... yaZik ....!
  • Malatya Malatya 24 dk önce
    Şaşırdık mı hayır tabiki de bunlar terör medyası aslında buraları vururken fazladan iki kurşunda bunlara sıkmak lazım sonuçta bunlarda terörist

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