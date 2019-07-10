ÇMKM Başkanı Kara’ya Başkan Bulut’dan hayırlı olsun ziyareti Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi (ÇMKM) Başkanı Mehmet Kara’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi (ÇMKM) Başkanı Mehmet Kara’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

1 Temmuz tarihinde 3’üncü kez Çiftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığına seçilen Mehmet Kara’ya Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Bulut, “iftçi Malları Koruma Meclisi Başkanlığı Seçimini Kazanan Mehmet Kara’ya yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyor yeni görev sürecinde başarılar diliyorum” dedi.

ÇMKM Başkanı Mehmet Kara, Belediye Başkanı Bulut’a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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