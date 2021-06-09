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Ekonomi CMA CGM AIR CARGO, uçuşlarına İstanbul'u da ekledi
Ekonomi

CMA CGM AIR CARGO, uçuşlarına İstanbul'u da ekledi

Tarifeli kargo seferlerine haziran ayında başlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 11:32:00 -
CMA CGM AIR CARGO, uçuşlarına İstanbul'u da ekledi

Taşımacılık ve lojistik alanındaki dünyanın en önemli gruplarının başında gelen Marsilya merkezli Fransız CMA CGM Group, hava kargo uçuş destinasyonlarına haziran ayı itibari ile İstanbul’u da dahil etti.

CMA CGM Air Cargo’nun ilk uçağı 5 Haziran sabahı saat 02.00’de İstanbul Hava Limanı’na iniş yaptı. Uçak köprüye yanaşırken DHMİ İtfaiyesi, takım ve denetim araçları park pozisyonuna gelerek ışıklarını açıp karşılamaya eşlik ettiler.

CMA CGM Air Cargo İstanbul‘un yanı sıra Şikago, Atlanta, New York, Liege, Dubai ve Beyrut’a hava taşımacılığı hizmeti veriyor. CMA CGM Air Cargo’nun tüm destinasyonlara olan servislerinin satışından ticari hava taşımacılığı hizmetlerinde dünya lideri olan ECS Group sorumlu olacak.

İstanbul-Liege bağlantısı ile Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzereDubai ve Beyrut’a da hizmet verecek olan CMA CGM Air Cargo, A330-200F tipi kargo uçakları ile tarifeli kargo seferleri gerçekleştirecek.

CMA CGM Air Cargo Genel Müdürü Xavier Eiglier; “CMA CGM Group olarak müşterilerimize kara, deniz ve hava  taşımacılığını içeren nakliye ve lojistik hizmetleri sunuyoruz. Birkaç kıta arasında bulunan ve stratejik konuma sahip olan İstanbul’a yapılacak uçuşların gerek Türkiye’nin ithalat ve ihracatına olumlu etki sağlayacağına gerekse de CMA CGM Air Cargo’nun gelişimini hızlandırmaya yardımcı olacağına inanıyoruz. Müşterilerimize, yerel veya uluslararası forwerdarlara ve diğer hava yolu taşıyıcılarına yeni destinasyonlar sunarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Uçuşlarımıza, haftada iki kez olarak başladık; artırmayı umuyoruz.” dedi.

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