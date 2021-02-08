Clubhouse nedir? Clubhouse güvenli mi?

Clubhouse uygılamasını kullanabilmek için öncelikle uygulama için davet almak önem arz ediyor. Davet alınmasının ardından sisteme giriş yapılıyor. Ancak sistem içerisinde yapılan bir yanlış, Clubhouse davetiyesini gönderen kişinin sistemin dışına itilmesine neden olabiliyor.

Clubhouse nedir?

Clubhouse'ta yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı, görüntülü konuşma yapılmıyor.

Alışılagelmiş bir ana sayfa akışının olmadığı uygulamada, sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim sağlanıyor. Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

2020 yılında Alpha Exploration Co. isimli bir yazılım şirketinin çatısı altında geliştirilen Clubhouse, farklı odalar yaratmayı mümkün kılan, tamamen ses odaklı bir mecra. Facebook ve Instagram gibi yaygın olarak kullanılan sosyal medya şirketlerinden farklı olarak Clubhouse’ta görüntü ve fotoğraf paylaşabilmek mümkün değil.

Paul Davison ve Rohan Seth isimli iki girişimci tarafından kurulan ve 2020 yılında Andreessen Horowitz ve Kortschak Investments’tan 10 milyon dolar yatırım alarak yola koyulan Clubhouse, ilk aylarında sadece 1500 üyeye sahip küçük bir platformdu. Ancak yatırımcıların ilgisini çekmeyi başaran ve potansiyeli fark edilen uygulamaya yatırımlar hızla artmaya devam edince kısa sürede şirketin değeri 1 milyar doları aştı.

Davetiyesiz kullanılıyor mu?

Hayır. Uygulama, yıllar önce Gmail başta olmak üzere bazı uygulamaların yaptığı gibi davetiye yoluyla kullanılabiliyor. Davetiye olmadan sisteme giriş yapabilmek mümkün değil. Davetiye alan kullanıcı ise platforma girdikten sonra iki kişiyi davet etme hakkına sahip oluyor ve bu şekilde oluşan zincir zamanla kullanıcıların çok daha fazlasını Clubhouse’a çekiyor. Davetiye sistemi, uygulamaya olan merakı da artırırken, kısa sürede daha çok kullanıcıya ulaşılabilmesini sağlıyor. Davetiyesi olmayanlar ise adını listeye yazdırıyor ve ancak sırası geldiğinde sohbet odalarına alınıyor.

Clubhouse güvenli mi?

Sunday Times’ta yer alan habere göre uygulamanın moderasyon problemi bulunuyor. Facebook, uzun yıllara dayanan algoritma sistemiyle her ne kadar bu kontrolü sağlıyor olsa da Clubhouse oldukça yeni bir uygulama ve binlerce odada yapılan konuşmaların içeriğini kontrol etmek hayli güç. New York Times'ta çalışan gazeteci Taylor Lorenz Silikon Vadisi ile ilgili haberleriyle ilgili bir Clubhouse odasında tacize uğradığını belirtmişti.

Siber Güvenlik Uzmanı Alev Akkoyunlu da Clubhouse'da her ne kadar odalardaki sohbetler bittiği anda hiçbir kayıt tutulmamış olsa da bazı güvenlik ihlalleri bulunduğunu bildiriyor. "Kişisel verilerinizi 3'üncü taraflar yasal gereklilik gibi durumlarda paylaşım hakkına sahip" diyen Akkoyunu, "Cihaz, e-posta ve tıklama verilerinizin tümünü topluyor. Her ne kadar yayınların sadece canlı olup kayıt yapmadığı söylense de sesiniz bir süreliğine kaydediliyor. Görüşme sırasında katılımcılar tarafından bir “Güvenlik ihlali” bildirilirse ses kaydı saklanabiliyor" diye uyarıyor.

Veri Güvenliği Uzmanı Serap Günal’ın görüşleri de benzer nitelikte: “GDPR VE KVKK’ ya yönelik veri güvenliğini ve gizliliğini sağladığına dair bir yönetmeliğe rastlanmıyor. Gizlilik politikaları şu an için Kaliforniya Gizlilik Yasası’nı kapsıyor. Dolayısıyla yasa, Avrupalı ve Türk kullanıcıları dahil etmiyor. Kullanıcı verilerine, özellikle de telefon rehberindeki kişi listesine ne olduğu ya da üçüncü şahıs veya hizmetlere satılmadığına dair tamamen belirsizlik söz konusu."

Girişimci Şahin Boydaş da Clubhouse’un çekirdek ekibinin oldukça küçük olduğunu ve uygulamanın tahminlerin ötesinde bir hızla büyümesiyle sorunların yaşanabileceğinin altını çiziyor.