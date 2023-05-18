Club Familia Çeşme 1 Haziran’da kapılarını müşterilerine açıyor

Bütün bir yılın yorgunluğunu güzel bir tatille atmak isteyenler otel arayışına giriyor. Ailece İslami kurallara uygun tatil yapmayı arzu edenler de muhafazakâr otellerle temasa geçiyor. Bu noktada akla gelen ilk yer ise İzmir’de yer alan Club Familia Çeşme Tatil Köyü. Tesis, rahat ve konforlu odalarıyla dikkat çekiyor.

Konumuyla göz dolduruyor

Adnan Menderes Havalimanı’na 90 kilometre uzaklıkta bulunan Club Familia Çeşme Tatil Köyü, denize sıfır olup misafirlerine unutulmaz bir tatil sunuyor. Tesiste özel plajın yanı sıra kadın ve erkekler için ayrı havuzlar var. Club Familia Genel Müdürü Nurullah Ünal, konforu önemsediklerini söyledi. Ünal, yemekleriyle yerli ve yabancı misafirlere hitap ettiklerini belirtti. Ünal, müşterileri için manzaralı odalarının yanı sıra taş villalarının da bulunduğunu aktardı.

Yenilikçi ekip

Ünal, başarılı grafik ortaya koyduklarını dile getirerek, “Bunda ilerlemeye açık, yenilikçi, kaliteye önem veren, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ekibimizin payı büyük” diye konuştu. Ünal, ayrıca “Aile yapımıza uygun olan otelimize rağbet giderek artıyor. Müşterilerimizin Club Familia Çeşme’den unutulmaz bir tatil deneyimiyle ayrılmalarına imkân tanıyoruz. Bu da bizi güçlendirip büyüten bir faktör” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Huzurlu bir tatil için atılması gereken ilk adım Club Familia Çeşme’den rezervasyon yapmak, 1 Haziran öncesinde kampanyalardan faydalanmak için tesisin web sitesine göz atılmasında yarar var.

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