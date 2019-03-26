Cloud ve hosting sektörünün devleri, Hosting Talk Global’de buluşacak

Türkiye’nin en kapsamlı hosting ve cloud teknolojileri etkinliklerinden Hosting Talk Global, 12-13 Nisan’da İstanbul’da kapılarını ikinci kez açacak.

Hosting ve cloud sektörünün öne çıkan etkinliklerinden Hosting Talk Global, 12-13 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Yapılan bilgilendirmede; ICANN ve Istanbul Registry ana sponsorluğunda bu yıl 2’nci kez düzenlenecek etkinlikte, cloud ve hosting sektörünün geleceği, yeni cloud teknolojileri, Türkiye’de ve dünyadaki cloud yatırımları konuşulacak.

Cloud ve hosting sektörünün öncüleri İstanbul’da buluşuyor

İş dünyası ile teknolojiseverleri buluşturacak etkinlik, iki gün boyunca 30’dan fazla oturuma ev sahipliği yapacak. Hosting Talk Global’de DigitalOcean, GoDaddy, Microsoft, Plesk ve RedHat gibi birçok global firmanın üst düzey yöneticilerinin yanı sıra, dünyadan ve Türkiye’den 400’den fazla sektör profesyoneli bir araya gelecek.

Bu yılın konuşmacılarından biri Hindistan’ın domain ve hosting alanındaki en büyük şirketleri Resellerclub, Logicboxes ve Bigrock’ı 1.2 milyar dolar bedelle Endurance Grubu’na satan Radix’in CEO’su Bhavin Turakhia. Dünyanın en çok tercih edilen hosting kontrol paneli Plesk’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig, DigitalOcean Kıdemli Ortaklık Müdürü Mohan Ram, CloudFest CEO’su Soeren von Varchmin ve Microsoft Açık Kaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircan da etkinlikte sahne alacak konuşmacılar arasında yer alacak.

Hosting Talk Global’in konuşmacıları arasında, ICANN Küresel Toplantı Operasyonları Başkan Yardımcısı Nick Tomasso, Domain Yatırımcısı Kıvılcım İstanbulluoğlu, Mosanta Kurucusu İlyas Teker, Red Hat Kıdemli Çözüm Mimarı Koray Şeremet, GoDaddy Bölge Müdürü Selina Bieber, StorPool’un CEO’su Boyan Ivanov, ÇözümPark kurucusu Hakan Uzuner, Kloia Cloud ve DevOps Danışmanı Derya Sezen, BGA Genel Müdürü Huzeyfe Önal, ICANN Registry Services Manager Mert Saka, UzmanPosta kurucusu Gökalp Çakıcı, ICANN Ortadoğu Bölge Sorumlu Yöneticisi Fahd Batayneh, Site.pro CEO’su Filip Borcov, CLUB Pazarlama Direktörü Nivu Hussain, Güzel Hosting Kurucu ve CEO’su Cihan Nimsi, VirtualMetric Yazılım Mimarı Yusuf Öztürk, Radix Channel Partnerships Divya Bakshi ve Google Cloud Platform Uzmanı İsmail Baskın bulunuyor.

Hosting & cloud sektöründen 250’den fazla şirket

Hosting Talk Global; Türkiye ve dünyadan web hosting firmaları, cloud servis sağlayıcıları, domain kayıt firmaları, alan adı yatırımcıları, yazılım şirketleri, altyapı sağlayıcılar ve bireysel son kullanıcılar da dahil olmak üzere hosting sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek. Ücretsiz izlenebilecek etkinlikte, katılımcılar bilgi verici panellere ve sektör profesyonellerince yönetilen atölye çalışmalarına katılarak sektöre dair yeni fikirleri deneyimleyebilecek.

Dünya genelinde her yıl 1 milyardan fazla alan adı tescillenirken aktif web sitesi sayısı ise 200 milyona yaklaştı. Tescillenen alan adlarının yüzde 44’ü .com uzantılı. Şimdiye kadar satılan en pahalı alan adı ise 2005 yılında 90 milyon dolara satın alınan LasVegas.com. Hosting ve cloud sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü ise 120 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.