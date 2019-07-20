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Clinton cephesinden "Asgari ücret 15 dolar yapılsın" teklifi!

Clinton yanlılarının desteğiyle ABD'de asgari ücretin iki katına çıkarılması gündeme geldi. Trump yanlıları ise seçim dolayısıyla teklife net tavır koyamadı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:14
Clinton cephesinden "Asgari ücret 15 dolar yapılsın" teklifi!

ABD Temsilciler Meclisi, federal asgari saatlik ücret 7.25 dolardan 15 dolara çıkartacak yasa tasarısını onayladı.

Senato onayı gerekiyor

Çoğunluğun Demokrat Parti'de olduğu Temsilciler Meclisi'nin ardından söz konusu yasanın çoğunluğu Cumhuryetçilerin elinde olan Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

Trump yanlıları sıcak bakmıyor

Asgari ücretin 15 dolara yükseltilmesi bir süredir tartışılıyordu ancak Cumhuryetçi Parti bu artışa sıcak bakmıyordu.

ABD'de gündem asgari ücretin 2 katına çıkarılması

Seçimler yaklaşıyor

Ancak uzmanlar yine de Senato'da bir sürpriz yaşanabileceğini belirtiyor. Bunun nedense 2020'de başkanlık seçimi olması. ABD'de yaklaşık 30 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor. Bunların önemli bir kısmını da gençler oluşturuyor. Cumhuryetçi Parti asgari ücrette böyle bir artışın işten çıkarmalara yol açabileceğini savunuyor.

Ancak seçim öncesinde asgari ücret artışına karşı çıkmaları oy kaybı yaşatabilir. Bu sebeple Senato'nun ne karar vereceği şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.

 

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 01:14
  1. Temsilciler Meclisi
  2. Demokrat Parti
  3. ABD

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