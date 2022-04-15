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Ekonomi Cleveland Fed Başkanı: 'Enflasyonu düşürmek bir zorunluluk!'
Ekonomi

Cleveland Fed Başkanı: 'Enflasyonu düşürmek bir zorunluluk!'

Enflasyonun çok yüksek olduğunu ve aşağı getirilmesi gerektiğini belirten Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) da bunu yapmakta olduğunu vurguladı

Yeniakit Publisher
2022-04-15 16:34:00 -
Cleveland Fed Başkanı: 'Enflasyonu düşürmek bir zorunluluk!'

Mester, Fed'in faiz artırarak yüzde 2 enflasyon hedefini başarmayı istihdamı maksimize etme amacının önüne koyduğu yönündeki eleştirilere karşı çıktı.


Fed'in enflasyonu aşağı çekmek için istihdamı feda etmesinin söz konusu olmadığını savunan Mester, enflasyonu aşağı getirmek için harekete geçmenin bir zorunluluk olduğunu ve Federal Açık Piyasa Komitesi'nin de enflasyonu aşağı getirmek için bunu yapmaya bağlı olduğunu ifade etti.

Akron Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde konuşan Mester, "Eğer sağlıklı bir ekonomiyi, sağlıklı bir iş gücü piyasasını sürdürmeyi gerçekten istiyorsanız, iş gücüne, istihdama zarar veren enflasyonu aşağı getirmeniz gerekli" dedi.

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