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Ekonomi CK Enerji: Elektrik tüketicisinin davranışları salgın sonrası değişti
Ekonomi

CK Enerji: Elektrik tüketicisinin davranışları salgın sonrası değişti

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:07:09 -
CK Enerji: Elektrik tüketicisinin davranışları salgın sonrası değişti

ANKARA (AA) - CK Enerji ve kW dergilerinin son sayısında elektrik tüketicisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte değişen davranışları ele alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektöründe yer alan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ile görevli tedarik şirketlerinin 2017'den bu yana 4 ayda bir düzenli olarak yayımladığı kurumsal dergilerinin son sayısında salgın sebebiyle elektrik tüketicilerinin değişen davranışları ve beklentileri kapağa taşındı.

kW Dergisi'nde ise bu süreçte "dijital dönüşümün" elektrik dağıtım şirketleri için ne denli önemli olduğu konusu işlenirken, BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ müşteri deneyimi alanında çalışan yöneticiler, ilerleyen dönemde tüketicilerin hangi davranışlarının kalıcı olacağını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bu zorlu dönemde mesken abonelerinin ve köylerde elektrik tüketiminde görülen artışı yorumladı ve bugüne kadar bölgeye yapılan yatırımların bilgisini paylaştı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin de, salgınla birlikte online işlemlerde yaşanan artışa değindi.

CK Enerji ve kW dergilerine dijital ortamda ulaşılabiliyor.






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