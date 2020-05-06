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Cizreli çocuklar, evlerinde çektikleri görüntülerle Trafik Haftası'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:58:36 -
Cizreli çocuklar, evlerinde çektikleri görüntülerle Trafik Haftası'nı kutladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilkokul öğrencileri, evlerinde çektikleri görüntülerle Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'nı kutladı.

Yeni tip koronavrüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, İlçe Emniyet Müdürlüğünün organize ettiği çalışmayla, evlerinde, trafik kurallarına uyulması ve salgınla mücadeleye yönelik mesajlarından oluşan görüntü çekti.

Çocuklar, görüntülerde "Evde kal." çağrılarına uyduklarını belirterek, "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda." mesajını paylaştı.



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