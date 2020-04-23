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Aktüel

Cizre’de zabıta ekipleri Ramazan öncesi fırınları denetledi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent genelinde hizmet veren fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

2020-04-23 13:07:44 -
Cizre’de zabıta ekipleri Ramazan öncesi fırınları denetledi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent genelinde hizmet veren fırınlarda denetim gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından Ramazan ile ilgili uyulması gereken tedbirler yayımlandı. Genelgede Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları korona virüs salgın riskini artırabileceği için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel siparişler iftardan 2 saat önce sonlandırılacağı belirtildi.


İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu genelge doğrultusunda harekete geçen Cizre Belediyesi zabıta ekipleri kentte hizmet veren fırınlarda denetim yaparak genelge hakkında fırıncı esnafını bilgilendirdi. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda, vatandaşların pide alımlarını bu saatlere göre ayarlamaları gerektiği belirtilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Ramazan ayı boyunca denetimlerin süreceği ifade edildi.

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