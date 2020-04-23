  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cizre’de polisler cadde ve sokaklarda ’evde kal’ uyarılarını sürdürüyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda anonslar yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

2020-04-23 17:49:18 -
Cizre’de polisler cadde ve sokaklarda ’evde kal’ uyarılarını sürdürüyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda anonslar yaparak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında risk oluşturabilecek alanlar için alınan yeni tedbirler kapsamında virüsün yayılımını azaltmak adına 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Cizre polisi hem sosyal mesafenin korunması hem de virüsün yayılmasını engellemek için park, bahçe ve caddelerdeki denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Güvenlik güçleri zırhlı araçlarla mahalle mahalle gezip anonslarla vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı