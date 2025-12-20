Cizre’de lisede skandal iddia! Eğitim camiası sarsıldı!
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmen hakkında öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli öğretmenle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede öğretmen olarak görev yapan S.Ö.'nün, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Öğrencilerin şikayeti üzerine S.Ö., Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenin dijital materyallerinin (telefon, bilgisayar) incelemelerinin yapılacağı, yarın da savcılığa sevk edilebileceği belirtildi.
İddialar ile ilgili 7 öğrenci ifade verdi. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da iddiaların incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.
Gündem
Partisindeki taciz-tecavüzleri görmeyen CHP’li Seda Kaya Ösen, AK Parti Leyla Şahin Usta’ya dil uzattı! Bakın şu metresini vekil yapanın CHP’sine