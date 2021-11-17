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Gündem Cizre'de kalleş saldırı
Gündem

Cizre'de kalleş saldırı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:47:00 -
Cizre'de kalleş saldırı

Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde park halindeki aracına binmek üzere olan Negiz'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik korucusu Negiz, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırıda Negiz'in aracı ile çevresindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

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