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Aktüel

Cizre'de ailelerle görüşen polis, 5 ayda 11 teröristin teslim olmasını sağladı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:28:17 -
Cizre'de ailelerle görüşen polis, 5 ayda 11 teröristin teslim olmasını sağladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisin ailelerle yüz yüze görüşmesiyle 5 ayda 11 terörist teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cizre ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında yıl içerisinde 15 okulda 8 bin 360 öğrenciye yönelik "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansları düzenlendi.

Polis, 5 ay içerisinde 340 aile ile yüz yüze görüşerek 11 terör örgütü mensubunun emniyet birimlerine teslim olmasını sağladı. 423 aileyle görüşmelerini sürdüren ekipler, terör örgütünün faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

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