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Cizre OSB’nin enerji sorunu sona eriyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulduğu 2013 yılından bu yana yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile birçok fabrikanın kapandığı Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) elektrik kesintileri sona eriyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:59
Cizre OSB’nin enerji sorunu sona eriyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurulduğu 2013 yılından bu yana yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile birçok fabrikanın kapandığı Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) elektrik kesintileri sona eriyor.


Cizre’de faaliyete girdikten sonra ilçe ekonomisine katkıda bulunan ve çok sayıda kişinin istihdam edildiği Cizre OSB’de müstakil enerji nakil hattı olmadığından elektrik kesintisi ve arızalarından etkilenen sanayi bölgesindeki enerji sorunu artık tarihe karışıyor. Cizre için en önemli yatırım tesislerinin bulunduğu OSB kurulduğu tarihten beri müstakil enerji nakil hattı olmadığından dolayı yaşanan elektrik kesintileri nedeni ile OSB’deki iş yerleri büyük sıkıntılar yaşadı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan kredi desteği ile 15 kilometrelik Cizre OSB’ye ait enerji nakil hattı yapım işi bugün itibariyle ihaleye çıktı.


Yapılacak olan enerji nakil hattı ile OSB’deki işletmeler daha verimli çalışabilecek, iş hacmi ve istihdamı artıracaktır. Keşif bedeli yaklaşık 4 milyon TL olan 15 kilometrelik enerji nakil hattının ihalesi 16 Mayıs 2019 tarihinde yapılacağı belirtildi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:59
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