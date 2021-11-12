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Kadın - Aile Cizre Kaymakamı ÇATOM kursiyerleri ile bir araya geldi
Kadın - Aile

Cizre Kaymakamı ÇATOM kursiyerleri ile bir araya geldi

ÇATOM'da kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma, anasınıfı ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınları tebrik eden Kaymakam Tunç, kadın ve genç kızların iş hayatına atılmaları konusunda aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kursların çok önem arz ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:17:00 -
Cizre Kaymakamı ÇATOM kursiyerleri ile bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) bünyesindeki kurslarda eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

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ÇATOM'da kuaförlük, dikiş, nakış, kilim dokuma, el sanatları, giyim, okuma yazma, anasınıfı ve bilgisayar kurslarında eğitim gören kadınları tebrik eden Kaymakam Tunç, kadın ve genç kızların iş hayatına atılmaları konusunda aile ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için bu tür kursların çok önem arz ettiğini söyledi. Ziyaretler kapsamında anasınıfında da incelemelerde bulunan Kaymakam Tunç, minik öğrencilere hikaye okuyarak, onları sevindirdi. Ardından kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Kaymakam Tunç, kursiyerlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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