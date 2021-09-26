Cizre Belediyesi’nden kiralık cafe ve çay ocağı
Cizre Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki 4 adet çay ocağı ve cafe’yi açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale, Cizre Belediyesi Meclis toplantı salonunda toplanacak komisyonunca 18.10.2021 tarih ve saat 15:00’de gerçekleştirilecek.
İhaleye katılacak olanlar; İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Cizre belediyesi hesabına veya Cizre Belediyesi Gelir Servisine 250,00.-TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) yatırılarak, makbuz ile beraber Cizre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.
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