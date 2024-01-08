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Yaşam Çizgili sırtlan o ilimizde görüldü!
Yaşam

Çizgili sırtlan o ilimizde görüldü!

Yeniakit Publisher
2024-01-08 20:29:00 -

Nesli tükenme tehlikesinde olan çizgili sırtlan, Gaziantep'te kameraya yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde “kırmızı listede” yer alan çizgili sırtlan, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Keklik Mahallesi'ndeki bir bağ evinin güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, evin çevresinde bir süre dolaşan "Anadolu sırtlanı" olarak da bilinen çizgili sırtlan, daha sonra yoluna devam ederek görüntüden kayboldu.

Çizgili sırtlanın yaşam alanının kısıtlanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için insanların yaşam alanı yakınlarına geldiği tahmin ediliyor.

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