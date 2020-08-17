Çizdiği Ayasofya resmini Erdoğan’a hediye etmek istiyor

Hasan Eğrigöz Ankara

Yıllardır Ayasofya’nın resimlerini çizerek ibadete açılmasını bekleyen 69 yaşındaki Karabüklü ressam Rıza Korkmaz, Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasının gündeme gelmesinin ardından başladığı Ayasofya portresini, Ayasofya-i Kebir Camii’nde kılınan ilk cuma namazına yetiştirdi.

Yıllardır Ayasofya’nın esaret zincirlerinin kırılmasını bekleyen 69 yaşındaki ressam, çizdiği Ayasofya resimlerini ve 15 Temmuz resimlerini İstanbul, Ankara ve Karabük’te sergilerken, en büyük hayali ise son çizdiği Ayasofya-i Kebir Camii resmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Rıza Korkmaz, “Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra namaz kılınmasının mutluluğunu herkes gibi ben de yaşıyorum. Bu mutluluğumu ve şükrümü Ayasofya Camii’nin yağlı boya resmini yaparak dile getirdim. Şimdi en büyük arzum yaptığım bu resmi, Sayın Cumhurbaşkanımıza armağan edip, bir vatandaş olarak şükranlarımı sunmak. Allah kendisinden razı olsun” dedi. Öte yandan, bu millet için önemli zamanları da tuvallere yansıttığını belirten Korkmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız, demokrasimize yapılan hain darbe girişimini unutturmamak için sanatçılara büyük görev düştüğünü belirtmişti. Biz de ressam olan oğlum Mehmet Korkmaz, gelinim Kübra Korkmaz ve ressam arkadaşımız Eyüp Günaydın ile yaşanan o hain darbeyi unutmamak ve unutturmamak için o gece yaşananları tuvallerimize yansıttık” ifadelerini kullandı.