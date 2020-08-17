  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Çizdiği Ayasofya resmini Erdoğan’a hediye etmek istiyor

69 yaşındaki Karabüklü ressam Rıza Korkmaz, çizdiği Ayasofya-i Kebir Camii resmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:26:00 - 2020-08-17 10:26:40
Çizdiği Ayasofya resmini Erdoğan’a hediye etmek istiyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Yıllardır Ayasofya’nın resimlerini çizerek ibadete açılmasını bekleyen 69 yaşındaki Karabüklü ressam Rıza Korkmaz, Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar ibadete açılmasının gündeme gelmesinin ardından başladığı Ayasofya portresini, Ayasofya-i Kebir Camii’nde kılınan ilk cuma namazına yetiştirdi.

Yıllardır Ayasofya’nın esaret zincirlerinin kırılmasını bekleyen 69 yaşındaki ressam, çizdiği Ayasofya resimlerini ve 15 Temmuz resimlerini İstanbul, Ankara ve Karabük’te sergilerken, en büyük hayali ise son çizdiği Ayasofya-i Kebir Camii resmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Rıza Korkmaz, “Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonra namaz kılınmasının mutluluğunu herkes gibi ben de yaşıyorum. Bu mutluluğumu ve şükrümü Ayasofya Camii’nin yağlı boya resmini yaparak dile getirdim. Şimdi en büyük arzum yaptığım bu resmi, Sayın Cumhurbaşkanımıza armağan edip, bir vatandaş olarak şükranlarımı sunmak. Allah kendisinden razı olsun” dedi. Öte yandan, bu millet için önemli zamanları da tuvallere yansıttığını belirten Korkmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımız, demokrasimize yapılan hain darbe girişimini unutturmamak için sanatçılara büyük görev düştüğünü belirtmişti. Biz de ressam olan oğlum Mehmet Korkmaz, gelinim Kübra Korkmaz ve ressam arkadaşımız Eyüp Günaydın ile yaşanan o hain darbeyi unutmamak ve unutturmamak için o gece yaşananları tuvallerimize yansıttık” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beşiktaş'a flaş öneri
Spor

Beşiktaş'a flaş öneri

Beşiktaş'ta menajerler Burak Yılmaz yerine İngiliz golcü Welbeck'i tavsiye etti.

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler
Dünya

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Müslüman Uygur Türklerine yönelik asimilasyon çalışmalarına devam eden komünist Çin, Doğu Türkistan’da bir camiyi tuvalete dönüştürdü...
Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!
Dünya

Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!

ABD'de koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatması ya da Kasım'dan önce etkili aşı bulunması durumunda şimdilik anketlerde geriye düşen ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı