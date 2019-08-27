Civcivleri yaşatmak isterken hayatlarını kaybettiler

Tekirdağ’da pazara civciv ve yumurta satmaya giden ailenin bulunduğu araç bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Ahmet Süpürgeci idaresindeki 22 AP 751 plakalı hafif ticari araç, Tekirdağ-İstanbul karayolu Marmaraereğlisi mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada kapıları sökülen ticari araçtan fırlayan Gamze ve Sudenaz Süpürgeci hayatını kaybederken, Edanur ve Baran adlı çocuklar ile sürücü Ahmet Süpürgeci ise yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmaraereğlisi Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin pazarda civciv ve yumurta sattığı, semt pazarına giderken kaza yaptıkları öğrenildi. Civcivlerin hava alarak ölmemesi için aracın kapılarının çıkartıldığı, 2 kişinin kapısı açık araçtan fırlayarak öldükleri öğrenildi. Kaza sonrası araçtan etrafa saçılan civcivleri ise jandarma ekipleri topladı.