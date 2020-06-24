  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Civciv öldüren yılan için operasyon

Isparta’da girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef eden yaklaşık 1.5 metrelik yılan için belediye ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:34:00 -
Civciv öldüren yılan için operasyon

Isparta’da girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef eden yaklaşık 1.5 metrelik yılan, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak doğaya salındı.

Olay, merkeze bağlı Bozanönü Köyü’ndeki cami arkası mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, yılanın girdiği kümesteki 1 tavuk ile 1 civcivi telef ettiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, özel aparatları ile belirtilen bölgeye gelerek yılanı yakalamak için kümese girdiler.

İtfaiye erleri, yaklaşık 10 dakika süren operasyon sonrasında tavuk ve civcivleri telef eden yılanı kıskıvrak yakaladılar. Ekipler, yakalanan yılanı daha sonra doğaya bıraktılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı