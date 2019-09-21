City çıldırdı! 8 farkla kazandılar
İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester City ile Watford karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Manchester City, 8-0 gibi farklı bir skorla galip tamamladı.21 Eylül 2019 Cumartesi 20:16
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 6. hafta maçında ağırladığı Watford'u 8-0 mağlup etti.
Son şampiyon Manchester City, ligin altıncı haftasında Watford'u Etihad Stadı'nda ağırladı.
Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 1. dakikada David Silva, 7. dakikada penaltıdan Sergio Agüero, 12. dakikada Riyad Mahrez, 15'inci, 48'inci ve 60'ıncı dakikalarda Bernardo Silva, 18. dakikada Nicolas Otamendi ve 85. dakikada Kevin De Bruyne'ün golleriyle mücadeleden 8-0 galip ayrıldı.
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