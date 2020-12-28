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Ekonomi Citroen'e bir kristal elma ödülü daha
Ekonomi

Citroen'e bir kristal elma ödülü daha

Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım: - "Kristal Elma gibi sektörün en prestijli yarışmasında iki ayrı kategoride ödüllendirilmiş olması bizleri daha da cesaretlendiriyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-28 17:26:48 -
Citroen'e bir kristal elma ödülü daha

İSTANBUL (AA) - Citroen Türkiye, "Kırmızı Işık" reklam filmi ile "Sosyal Medya ve Influencer İletişimi" dalında kazandığı "Gümüş Elma"dan sonra şimdi de "Online Reklam Filmi" dalında bir Kristal Elma ödülü daha aldı.

Citroen Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Reklamcılar Derneği tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Kristal Elma’da ikinci ödülünü alarak başarısını taçlandırdı. "Kırmızı Işık" dijital reklam filmi ile "Online Reklam Filmi" dalında Kristal Elma ödülüne layık görülen film Citroen Berlingo'nun özelliklerini esprili bir yaklaşımla anlatıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, Citroen Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, "Reklam filmimizin ikinci Kristal Elma ödülünü alması gerçekten çok gurur verici. Yaratıcı bakış açımızın Kristal Elma gibi sektörün en prestijli yarışmasında iki ayrı kategoride ödüllendirilmiş olması bizleri daha da cesaretlendiriyor." ifadesini kullandı.

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