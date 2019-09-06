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Citroen'den yeni C5 Aircross SUV

06 Eylül 2019 Cuma 18:47
Citroen'den yeni C5 Aircross SUV

İSTANBUL (AA) - Citroen, yeni C5 Aircross SUV ile uluslararası SUV hamlesini sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın tasarım dilini devam ettiren model "Yeni Nesil SUV" olarak Citroen ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV tasarımının yanı sıra gelişmiş sürüş destek sistemleri, Advanced Comfort teknolojisi ve zengin kişiselleştirme çözümleriyle de dikkati çekiyor.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 4,5 metre uzunluğa, Airbump gibi kontrast tasarım unsurlara, 230 milimetre yerden yüksekliğe, çift renk tavan barlarına sahip bulunuyor.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV’un iç mekânı konforlu bir sürüş için tasarlandı. Yatay bir mimarinin uygulandığı kokpitte geniş tutulan orta konsol ve kaliteli malzemeler ileri seviyede konfor sunuyor. 12,3 inç TFT ekran ve 8 inç yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekrana sahip olan konsol modern bir görünüm sergilerken, aynı zamanda kabin içi ergonomiyi destekliyor. Citroen Advanced Comfort programı kapsamında devreye giren Advanced Comfort Süspansiyon ve Advanced Comfort Koltuklar benzersiz bir konfor seviyesi sunarken üç adet bağımsız arka koltuk ve sınıfının en büyük bagaj hacimlerinden biri ile üstün fonksiyonellik ve kullanım kolaylığı sağlıyor. İleri-geri kaydırılabilen ve katlanan kızaklı arka koltuklar, kullanım şekline göre 580 ile 720 litre arasında değişen geniş bir bagaj hacmi sunuyor.

Fransa’daki Rennes-La Janais tesislerinde üretilen yeni Citroen C5 Aircross SUV yüksek verimlilik seviyesine sahip iki motor seçeneği ile yollara çıkıyor. 1.5 BlueHDi dizel motor 130 HP, 1.6 PureTech benzinli motor ise 180 HP güç üretirken her iki motor da yeni EAT8 tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV, Grip Control sayesinde farklı yol koşullarında güvenli bir tutuş ve sürüş sağlıyor. Zekice tasarlanan sistem beş farklı sürüş modu kullanıma sunuyor. Yokuş aşağı inerken güvenlik ve kontrollü bir sürüş için, olası kayma veya istenmeyen hızlanma risklerini en aza indiren Yokuş İniş Destek Sistemi devreye giriyor.

4 Eylül tarihinde Türkiye pazarında tanıtılan Citroen yeni C5 Aircross SUV, 204 bin TL’den başlayan dizel otomatik versiyonu ile Citroen yetkili satıcılarında yerini aldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:47
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