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Citroen, Türkiye Rallisi'nin ilk gününe damga vurdu

Citroen C3 WRC ile bütünleşen Fin ekip zorlu etap koşullarına karşın günün sonuna kadar liderliklerini korudular

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:52
Citroen, Türkiye Rallisi'nin ilk gününe damga vurdu

İSTANBUL (AA) - Citroen Total World Rally Team ekipleri Esapekka Lappi-Janne Ferm ve Sebastien Ogier-Julien Ingrassia son derece kontrollü bir performans sergiledi.

Citroen açıklamasına göre, yarışın ilk gününde koşulan açılış ayağı 159,14 kilometre ile rallinin toplam uzunluğunun yarısını kapsıyor olması itibariyle oldukça zorlu ve önemliydi. Ayrıca dün koşulan ve iki kere geçilen Çetibeli etabı 38,15 kilometre ile dünkü ayağın en uzun ve bununla birlikte rallinin en zorlu etaplardan biri olması itibariyle de büyük öneme sahipti. Yarış öncesi hazırlıklarını iyi yapan ve şampiyonanın akışını değiştirme konusunda kararlı olan Citroen Total World Rally Team zorlu ralli koşullarına karşın etkileyici bir performans sergiledi.

Güne etkileyici ve hızlı bir başlangıç yapan Esapekka Lappi ve Janne Ferm önce C3 WRC ile en hızlı ikinci zamana imza attılar ve ardından Çetibeli etabının ilk geçişinde birinci oldular. Citroen C3 WRC ile bütünleşen Fin ekip zorlu etap koşullarına karşın günün sonuna kadar liderliklerini korudular. Aslında ikilinin liderliği çok büyük bir başarı ve zorlu bir sınav oldu. Sert Michelin lastiklerle yarışan tek ekip, günün son iki etabında yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tutunma zorlukları yaşayan ve üçüncü sırada yarışa devam eden Sebastien Ogier ve Julien Ingrassia ikilisi açılış etabının bitimine 6 kilometre kala patlayan lastik nedeniyle sorun yaşadılar. Söz konusu talihsizlik onlara birkaç saate mal olmakla kalmadı aynı zamanda onların lastik stratejilerini de etkiledi, ancak bir sonraki etapta tekrar üçüncülüğe çıkmalarına engel olmadı. Günün ilerleyen etaplarında iki kere en iyi üçüncü zamana imza atan ekip, böylece C3 WRC’nin mükemmel bir yarış otomobili olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Ekip takım arkadaşlarının sadece 17,7 saniye gerisinde günü ikinci sırada tamamladı. Böylece Citroen ekipleri rallinin geri kalanı için önemli bir avantaj yakalamış oldu.

Ekipler rallinin ikinci günü (Cumartesi) 110,1 kilometre yol kat edecekler. Günün en önemli bölümlerinden birini ise 33,0 kilometre uzunluğundaki Yeşilbelde etabı oluşturacak. Son derece zorlu olan bu etap geçen yılın ortalaması olan 75 kilometre /saat ile rallinin en yavaş etabı olarak hem ekipler, hem de yarış otomobilleri için zorlu bir sınav anlamına geliyor.


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:52
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