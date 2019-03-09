Citroen, iki konsept modeli ile Cenevre'ye damgasını vuruyor

Marka Cenevre Otomobil Fuarı’nda; Type A, Traction ve 2CV gibi ikonik modellerini, güncel ürün gamı ve geleceğe ışık tutan iki yenilikçi konsept modeli bir araya getirerek geçmişten geleceğe bir köprü kurdu. Citroën, dünya tanıtımını yaptığı Ami One Concept ile şehir içi ulaşımına yönelik iki kişilik elektrikli bir çözüm sunarken, diğer dünya tanıtımı olan SpaceTourer The Citroënist Concept ile de van ve motokaravan pazarındaki gücünü gözler önüne seriyor.

Citroën, 1919 yılından bu yana otomobil kullanıcılarının gönüllerinde taht kuran devrim niteliğinde ve yenilikçi otomobillere hayat veriyor. Ürünlerinde özgün tasarımla gelişmiş teknolojiyi harmanlayan ve kuruluşunun 100. yılını kutlayan marka, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda adeta gövde gösterisi yapıyor. Type A, Traction ve 2CV olmak üzere marka tarihi için büyük öneme sahip efsaneleri sergileyen Citroën, standındaAmi One Concept ve SpaceTourer The Citroënist Concept olmak üzere iki yenilikçi konsept otomobilin dünya tanıtımını da gerçekleştirdi. Citroën standında yer alan Yeni C5 Aircross SUV’un şarj edilebilir hibrit türevi olan C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid Conceptise otomotiv sektöründe yaşanan enerji geçişine cevap niteliğini taşıyor. Citroën’in ilk şarj edilebilir hibrit modeli 2020 yılında yollara çıkacak. Marka her yıl yeni bir model tanıtımı yaparak 2023 yılına kadar ürün gamının %80’inin ve 2025 yılına kadar %100’ünün elektrikli versiyonlara sahip olmasını hedefliyor. Ürün gamını yenilemeye devam eden ve iki yıldan daha kısa bir sürede 6 yeni model tanıtımı yapan Citroën, ayrıca C1, C3, C3 Aircross Compact SUV, C4 Cactus Hatchback ve Grand C4 SpaceTourer olmak üzere küçükten büyüğe güncel ürün gamının tamamını Cenevre’de sergiliyor.

Şehir içi ulaşımda alternatif bir çözüm: Ami One Concept

Citroën, Cenevre Otomobil Fuarı’nda şehir içi ulaşımına alternatif bir çözüm olarak geliştirdiğiAmi One adında iki kişilik konsept otomobilin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Citroën, Ami One Concept'i toplu taşıma araçlarına (otobüs, tramvay, metro) ve bisiklet, motosiklet ve scooter gibi iki tekerlekli diğer bireysel ulaşım araçlarına alternatif olarak tasarladı. Sadece 2,5 metre uzunluğa, 1,5 metre genişliğe ve 1,5 metre yüksekliğe sahip oldukça kompakt bir araç olan iki kişilik Ami One Concept, güven veren sağlam duruşlu gövdesiyle şehir içinde atak bir ulaşım imkanı sunuyor. 18 inç büyüklüğünde jantlar üzerinde yükselen kapalı kabin, sürücü ve beraberindeki yolcuyu olumsuz hava koşullarından korurken, 425 kg ağırlığındaki kompakt gövdesi ise 8 metre dönüş çapıyla en dar alanlardaki park ve manevraları bile kolaylaştırıyor. Gelişmiş bağlanabilirlik özellikleriyle benzersiz bir dijital deneyim sunan Ami One Concept, elektrikli motoruyla 45 km/s hıza ulaşıyor ve 100 km’ye kadar sıfır emisyonlu sessiz bir sürüşe imkan tanıyor. Şarj istasyonunda Wallbox üzerinden 2 saatte tam şarj edilebilen Ami One Concept aynı zamanda uzatma kablosu kullanarak standart bir prizde de şarj edilebiliyor.

Özgürlüğe giden yol: SpaceTourer The Citroënist Concept

Avrupa karavan pazarındaki ikinciliğini 2018 yılında koruyan Citroën, üst üste 4 yıldır diğer otomobil üreticilerinden daha fazla büyüme kaydetti. Avrupa’da segmentinde %10’un üzerinde pazar payına sahip olan Citroën’in bu başarısında mükemmel bir altyapı sunan SpaceTourer’in payı büyük oldu. SpaceTourer Citroënist Concept, ürettiği çözümlerle mobil yaşamı teşvik eden ve insanları kaçamak yapmaya yönlendiren asırlık markanın bu alandaki başarısını gözler önüne sererken, Citroën’in motokaravan pazarındaki dinamik ve güçlü konumunu da sembolize ediyor. Citroën SpaceTourer esas alınarak geliştirilen kamp aracı, bünyesinde barındırdığı çözümlerle mobil yaşamı daha da keyifli hale getirmeyi amaçlıyor. SpaceTourer Citroënist Concept’in özenle şekillendirilen kabininde yatak, bisiklet depolama alanı ve hatta internet bağlantılı bir ofis bile bulunuyor.